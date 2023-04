Napoli, contro la Juventus per mettere lo scudetto nel mirino Se oggi gli azzurri battono i bianconeri, domenica potrebbero già festeggiare il tricolore

Stavolta ci siamo davvero. Sicuramente gli scongiuri sono doverosi, ma da oggi il Napoli può cominciare a ipotecare il primo match point per lo scudetto. La sconfitta di ieri della Lazio, infatti, apre ufficialmente il conto alla rovescia. Il Napoli rimane a +14 perché deve ancora giocare, ma vincendo in casa della Juve stasera andrebbe a +17. Questo significa che lo scudetto può arrivare già nella prossima giornata: perché se il Napoli sabato dovesse battere la Salernitana si porterebbe momentaneamente a +20 sulla Lazio, che però giocherà il giorno dopo contro l’Inter a Milano, domenica alle 12.30.

Se i biancocelesti non dovessero vincere, per il Napoli sarà scudetto. Troppi i punti, infatti, da recuperare in sei giornate. Anche un vantaggio di 19 punti sarebbe incolmabile. E per gli azzurri quindi ci sarebbe la possibilità di festeggiare lo scudetto in differita, domenica 30 aprile. È questa la prima data buona, sempre che i partenopei stasera riescano a battere la Juventus: altrimenti il “contatore” dovrà essere resettato e si ricomincerà dalla prossima giornata.