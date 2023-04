Napoli: via alla festa Scudetto, in diecimila a Capodichino La vittoria azzurra con la Salernitana, il pari o il ko della Lazio contro l'Inter per l'aritmetica

Il terzo Scudetto è a un passo, può diventare realtà nel weekend. Il gol di Raspadori al 93' ha regalato la vittoria contro la Juventus allo "Stadium", il primo incastro possibile per l'aritmetica e il via alla festa Scudetto. La scaramanzia "tricolore", già volata con il passare delle settimane in virtù del vantaggio accumulato, è ormai nel dimenticatoio.

L'arrivo della squadra alle 2.30

In diecimila hanno atteso la squadra di Spalletti all'aeroporto di Capodichino. Arrivo alle 2.30 con gli azzurri che hanno superato a fatica tutta la passione partenopea per uno Scudetto ormai sul petto. Gli stessi calciatori hanno rilanciato la carica del tifo. Spicca la parrucca azzurra di Anguissa, ma anche la felicità di Osimhen e Kvaratskhelia, che ha scacciato via i rimpianti per il rigore sbagliato nel quarto di finale di Champions League contro il Milan. Vince la gioia per uno Scudetto blindato da mesi e ora vicinissimo. Napoli vincente nel derby campano al "Maradona" con la Salernitana in programma sabato, Lazio frenata (pari o sconfitta) contro l'Inter domenica al "Meazza": ecco la prima combinazione tricolore.