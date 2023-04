Raspadori: "Sono davvero felice, è il gol che può valere una gioia immensa" L'attaccante è tornato a segnare firmando un gol storico in casa della Juventus

"Sono felicissmo, è un'emozione che non si può spiegare". Giacomo Raspadori metterà in cornice questa serata a Torino e il gol fantastico contro la Juventus al 93esimo. "Sono ancora scosso, abbiamo cercato la vittoria fino all'ultimo, ci abbiamo provato ed è arrivato il mio tiro. E' una rete che può valere tanto e che ci ha dato una gioia immensa. Dopo l'infortunio ho vissuto un momento non facile, ma in questa squadra hanno dimostrato che mi vogliono bene tutti. La mia felicità la diviso con il gruppo e adesso abbiamo solo la testa a conquistare i punti che servono per raggoungere quel sogno che abbiamo in testa sin dall'inizio dell'anno"