Spalletti: "La gioia è immensa, ma aspettiamo a festeggiare" L'allenatore del Napoli è prudente, ma ringrazia la squadra: "Ho abbracciato tutti"

"Che gioia, davvero grande". Luciano Spalletti è visibilmente emozionato dopo il successo azzurro a Torino. "E' un mattone pesante che va aggiungersi a tutti quelli che abbiamo messo per raggiungere la vittoria finale. Quando si vince il questo modo, segnando all'ultimo assalto, la gioia è ancora più intensa. Però bisogna aspettare per festeggiare. Le bottiglie di spumante si aprono quando è il momento. Alla squadra ho fatto i complimenti nello spogliatoio, dopo l'uscita dalla Champions si vivono momenti e pensieri non semplici da rimuovere. Ti porti dietro scorie e emotive che si trasformano in fatica. Oggi siamo stati bravissimi a ripartire e a conquistare il successo"

Qual è il merito di Spalletti in questo gruppo?

"I meriti sono di tutti, perchè quando si dividono i meriti si moltiplicano le gioie. Il fatto di trovarsi nelle condizioni di vincere questo scudetto ti ripaga tutti i sacrifici fatti. Ho fatto tanta strada e ho sofferto qualche volta. Ora sono felice di essere l'allenatore di questo splendido gruppo".