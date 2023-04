Napoli si prepara alla festa "in differita" Niente spostamento di Napoli-Salernitana: per lo scudetto aritmetico bisognerà attendere domenica

A Napoli atmosfera già elettrica: la vittoria in casa della Juventus domenica sera e lo scudetto praticamente ad un passo, ha scatenato la gioia dei tifosi e l'euforia di tutto l'ambiente, che attende il terzo tricolore da 33 anni. Manca solo l'aritmetica per certificare il grande traguardo: ma per questa bisognerà aspettare domenica. Non basterà neanche un'eventuale vittoria nel derby di sabato pomeriggio contro la Salernitana al Maradona. Per completare l'opera, il giorno dopo l'Inter deve pareggiare o vincere contro la Lazio. Ecco perché i tifosi del Napoli si preparano a una festa "in differita" e non allo stadio come sognavano.

Proprio per questo, ma soprattutto per evitare problemi di ordine pubblico, era circolata l'ipotesi di un rinvio del derby campano a domenica. Si era anche parlato di una richiesta ufficiale del Comune di Napoli, poi smentita da Palazzo San Giacomo. Dovrebbe essere la Lega di Serie A, eventualmente, a prendere una decisione, ma dopo l'assemblea di oggi è emersa con chiarezza la linea della non disponibilità a stravolgere il calendario. Niente da fare quindi, e per questo per ora l'obiettivo è centrare sabato la vittoria contro i granata e poi tifare Inter il giorno dopo a ora di pranzo. Ma nemmeno l'aritmetica ferma i festeggiamenti: anche il Napoli, coi suoi account ufficiali, sta già celebrando il titolo, mentre l'idolo Victor Osimhen ha mandato un messaggio ai tifosi: "Avete aspettato tanto, ora tocca a voi".