IL PIZZINO SPOT di Urgo: Bellinazzo ci è Il caso Juventus e i 15 punti restituiti...immeritatamente

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 ore, nato per caso a Napoli, esperto di economia applicata al calcio, un po' di tempo fa ha dichiarato: "Quello di Juventus-Salernitana era già un offside cervellotico (appurato che Bonucci non tocca la palla). Adesso però tutte le istituzioni coinvolte hanno il dovere di spiegare. Se ad esempio la Juventus dovesse mancare la prossima Champions per 2 punti chi pagherà i danni?".

Ha pure reiterato il concetto. Mi chiedo come la pensi ora che ai bianconeri hanno restituito immeritatamente 15 punti. Chi rimborserà tutti gli altri?