Spalletti chiede concentrazione e recupera Simeone e Politano Gli azzurri ancora in attesa di conoscere la data di Napoli-Salernitana

Atmosfera elettrica e incertezze: così il Napoli riprende la preparazione in vista del derby campano con la Salernitana, che potrebbe essere decisivo per lo scudetto. In attesa di chiarimenti sulla data, gli azzurri sanno che non c'è alternativa: per mettere in ghiaccio il terzo scudetto serve la vittoria. Non sarà semplice: i granata vengono da otto risultati utili consecutivi, di cui l'ultimo la dominante vittoria contro il Sassuolo. Inoltre, il dibattito sul rinvio del match e le polemiche che stanno nascendo tra le due tifoserie, rischiano di distrarre i giocatori, già impegnati nei preparativi. Infatti, domenica notte, al rientro da Torino, c'è stato un assaggio di quello che potrebbe accadere nel fine settimana, sempre tenendo presente che sarà necessario che l'Inter non perda in casa contro la Lazio.

Tuttavia, in città si festeggia praticamente dallo scorso febbraio, e a questo punto l'aritmetica diventa solo un orpello: un pensiero da togliersi al più presto. Se non sarà nel fine settimana, il prossimo match point arriverà molto presto: incombe il turno infrasettimanale, col Napoli che sarà impegnato a Udine. In ogni caso il terzo tricolore è dietro l'angolo. Spalletti dovrebbe ritrovare Politano, con Simeone che è tornato ad allenarsi in gruppo. Servirà più tempo, invece, per Mario Rui, alle prese con un'infrazione ossea al perone. Occhio anche al cartellino: sia Osimhen che Kim sono diffidati, e con un giallo salterebbero la prossima partita.