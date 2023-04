Napoli-Salernitana ancora senza data: oggi la decisione definitiva La gara in programma sabato alle 15 potrebbe essere spostata a domenica

Meglio tuffarsi nel lavoro: evitando distrazioni e pensieri festaioli. L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti sa bene che il terzo scudetto non può sfuggire, ma l'aritmetica non è ancora arrivata. Ed è obiettivamente difficile resistere al clima elettrico che si respira in città, con i festeggiamenti - di fatto - cominciati già lo scorso febbraio, e che sono pronti ad esplodere definitivamente. In sostanza agli azzurri manca una sola vittoria per chiudere il discorso, e allo stesso tempo aspettare che la Lazio si fermi di nuovo: ad esempio, contro l'Inter sarà sufficiente anche un pareggio. Ecco perché l'obiettivo non può essere sottovalutato: nel derby con i granata, in attesa di conoscere la data definitiva della partita, servono solo i tre punti.

Solo una clamorosa sconfitta, e la contemporanea vittoria dei biancocelesti in casa dell'Inter, rimanderebbero il discorso. In ogni caso il Napoli avrà anche il turno infrasettimanale la prossima settimana, per mettere ufficialmente le mani sullo scudetto atteso 33 anni. Buone notizie dall'infermieria, perché contro i granata torneranno a disposizione sia Politano che Simeone, con l'argentino che oggi ha lavorato in gruppo. L'attacco torna quindi al completo, mentre per Mario Rui ci vorrà un po' di pazienza: il terzino portoghese è alle prese con una infrazione ossea al perone e dovrebbe tornare in tempo per le ultime partite di campionato.