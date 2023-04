Napoli, domenica la possibile festa scudetto: ma ci sono due ostacoli Tutto pronto dopo il rinvio: ma bisognerà battere la Salernitana e "tifare" per l'Inter

Arrivata finalmente la nuova data di Napoli-Salernitana, gli azzurri possono finalmente concentrarsi su un impegno di campionato fondamentale. Si giocherà alle 15, appena dopo Inter-Lazio. I partenopei, quindi, giocheranno conoscendo il risultato della squadra seconda in classifica. Se Sarri non batterà i nerazzurri, il Napoli potrà festeggiare lo scudetto vincendo contro la Salernitana. Sarebbe un record senza precedenti, visto che nessuna squadra nella storia ha vinto il tricolore con così largo anticipo. L'allenatore Luciano Spalletti sa che non sarà semplice: la Salernitana vive un ottimo momento, reduce da otto risultati utili consecutivi, ultimo la roboante vittoria in casa contro il Sassuolo.

Inoltre i granata avranno le forti motivazioni che arrivano da una salvezza matematica ancora da conquistare e la spinta del proprio pubblico, che sarà presente al Maradona, ma solo con i non residenti a Salerno e provincia. Spalletti teme la distrazione di questi giorni convulsi, dove si è parlato soprattutto dello spostamento del match e dei festeggiamenti. Arbitrerà l'incontro Marcenaro di Genova con Di Martino al Var. Non riesce a recuperare l'infortunato Politano, ancora alle prese con il problema alla caviglia, mentre sarà a disposizione Simeone. Out anche Mario Rui, mentre sono diffidati Kim e Osimhen.