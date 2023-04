Napoli blindata per il possibile scudetto: 91 varchi per vietare auto e moto La zona del centro e del lungomare sarà chiusa al traffico

Napoli domenica diventerà maxi-area pedonale. Il Comune ha comunicato dove ci saranno i controlli per un totale di 91 varchi bloccati: i punti maggiormente presidiati saranno quelli istituiti in via Marina altezza corso Garibaldi, per bloccare l’arrivo di auto da fuori Napoli, e quello a Fuorigrotta, davanti alle Gallerie, per impedire che le auto si riversino a Mergellina e sul lungomare che sarà interdetto ai veicoli.