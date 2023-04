Elmas: "Contro la Salernitana non dobbiamo sbagliare nulla" Il centrocampista del Napoli: "Faranno di tutto per non farci vincere lo scudetto"

"Bisognerà dare il massimo e non sbagliare nulla contro la Salernitana". Eljif Elmas parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss a poche ore dalla sfida che potrebbe dare al Napoli l'allungo decisivo verso il traguardo:

Si parte dal successo di Torino. Elmas, Zielinski e Raspadori sono entrati e hanno cambiato la partita:

"Siamo entrati nel momento giusto, ma il merito è di quelli che hanno giocato prima e di coloro che sono subentrati poi. La forza del Napoli è il gruppo, è capitato tante altre volte e sta diventando una bellissima normalità. Vincere a Torino è stato bellissimo, ma non certo una eccezione considerato che quest'anno abbiamo vinto tante partite e molti big match".

Eljif racconta l'azione del gol decisivo alla Juventus

"Aspettavo solo che Piotr mi desse la palla, perchè poi avevo già in mente come crossare. Avevo visto Victor avanzare e dietro stava arrivando Jack a rimorchio. E' uno schema che proviamo in allenamento e gli ho anche detto: "se ti faccio segnare su un mio cross in partita poi mi regali 500 euro". Non me li ha ancora dati... Ovviamente è uno scherzo che facciamo sempre, perchè siamo tutti amici ed è anche questo un valore che ci dà una spinta in più. Sappiamo come siamo arrivati sino a qui, quanto lavoro abbiamo fatto, quanta armonia c'è tra di noi e vogliamo completare il nostro cammino fantastico".

Quando pensi allo scudetto, come te lo immagini?

"Da bambino non mi aspettavo di poter vincere uno scudetto. Non sono mai riuscito a pensarci perchè lo ritenevo un traguardo troppo grande. Se penso che poi lo scudetto arriva a Napoli, il sogno è ancora più grande. Io non riesco ad immaginare cosa possa succedere in città, aspetto di vedere la festa, però in questo momento c'è solo la Salernitana perchè dobbiamo dare il massimo. Sarà un avversario difficile anche perchè sono consapevole che nessuno voglia vedere una squadra vincere lo scudetto contro di loro. Noi non dobbiamo pensare che è un match per essere campioni d'Italia, dobbiamo solo mettere tutto in campo per vincere. Quello che accadrà sarà una conseguenza. Non vogliamo sbagliare nulla e dobbiamo essere pronti per disputare una partita perfetta perchè è giusto proseguire il percorso di un campionato straordinario".