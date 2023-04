Napoli: testa al derby campano nella festa già pronta Le ultime di formazione per la squadra di Spalletti. Domani può arrivare l'aritmetica

Da una parte la festa Scudetto già pronta - la città è sempre più azzurra, aveva già preparato diversi dettagli e con la vittoria contro la Juventus ha accelerato - dall'altra c'è il derby con la Salernitana, in programma domani alle 15 da preparare al meglio. Testa unicamente al campo per la squadra. Il Napoli dovrà attendere il risultato della Lazio, impegnata alle 12.30 contro l'Inter al Meazza, per pensare davvero ai 3 punti Scudetto.

La combinazione per il tricolore domenica

Occorre il pareggio o la sconfitta dei biancocelesti e la vittoria degli azzurri sui granata per la combinazione tricolore nella trentaduesima giornata di campionato. Entusiasmo già alle stelle, ma da mettere in ghiaccio per 90 minuti. Non sarà facile, ma la carica emotiva dovrà garantire l'ultimo step ai ragazzi di Luciano Spalletti, pronto a confermare il consueto 4-3-3 con i titolarissimi. Non sembrano esserci particolari dubbi nell'undici iniziale con Meret tra i pali, la linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. A centrocampo Zielinski, Lobotka e Anguissa. In attacco Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Calendario modificato con Napoli-Salernitana di domenica, Udinese-Napoli di giovedì e il club partenopeo ha reso note le modalità di rimborso dei biglietti: tutto nella grande attesa, nel conto alla rovescia tricolore con fase clou a partire dalle 12.30 con il via di Inter-Lazio verso il derby campano.