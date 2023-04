Napoli verso lo scudetto: tutte le combinazioni per poter festeggiare Bisogna innanzitutto attendere la partita tra Inter e Lazio

Mentre sale l'attesa per una giornata storica, che potrebbe consegnare alla città di Napoli il terzo scudetto della storia, l'allenatore Luciano Spalletti fa i conti con le combinazioni che potranno permettere di festeggiare il tricolore aritmetico. Alle 12.30 giocheranno Inter e Lazio a San Siro, e sarà una partita decisiva: solo con una vittoria dei nerazzurri, o un pareggio, il Napoli potrà avere via libera. A seguire, alle ore 15 al Maradona, bisognerà battere una Salernitana agguerrita e determinata. I tifosi granata, che sentono forte la rivalità con quelli partenopei, sognano di poter rinviare la festa dei napoletani.

Ecco perché servirà una prova importante, in linea con quella ottima vista a Torino contro la Juventus. Sarà una domenica di sofferenza, quindi, con una festa che potrebbe interrompersi prematuramente, se l'ex Sarri dovesse battere l'Inter a San Siro. Nessun dramma, in ogni caso: già giovedì a Udine ci potrà essere una nuova opportunità: Napoli in corsa, infatti, anche se la Lazio dovesse vincere, e perfino se gli azzurri non riusciranno a battere la Salernitana. Secondo match point, quindi, con tutti i preparativi che saranno eventualmente spostati di qualche giorno. Massima concentrazione, quindi, e soprattutto dita incrociate: almeno domenica, lo scudetto aritmetico non dipenderà solo dal Napoli.

Per l'aritmetica serve infatti che la Lazio non batta l'Inter, dunque successo nerazzurro o pareggio, e che quindi il Napoli vinca alle 15 contro la Salernitana. In questo scenario, lo scudetto sarebbe matematico.

Quando potrebbe arrivare lo tricolore dopo la 32^ giornata?

Le combinazioni possono essere parecchie. Se, per esempio, la Lazio dovesse battere l'Inter, contando solo sulle proprie forze, la squadra di Spalletti potrebbe comunque festeggiare lo scudetto pochi giorni dopo, nell'infrasettimanale di giovedì 4 maggio. Vincendo infatti sia con la Salernitana che nella successiva 33^ giornata contro l'Udinese (in trasferta), il Napoli sarebbe sicuro del titolo, a prescindere dai risultati della Lazio.