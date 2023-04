Napoli-Salernitana, sale la febbre scudetto: migliaia di tifosi già al Maradona Alle 15 il fischio d'inizio del derby con la Salernitana, entusiasmo a Fuorigrotta

Sono già migliaia i tifosi del Napoli presenti all'esterno dello stadio "Maradona" dove alle 15 andrà in scena la sfida contro la Salernitana che potrebbe regalare lo scudetto agli azzurri, il terzo della storia del club partenopeo. "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione", il coro più gettonato all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta dove è previsto il tutto esaurito. Molto dipenderà anche dal risultato della Lazio, impegnata alle 12.30 a San Siro contro l'Inter. In caso di passo falso dei biancocelesti, agli azzurri basterebbe una vittoria per conquistare il tricolore con sei giornate d'anticipo. I sostenitori del Napoli, rispondendo anche all'appello delle Curve, hanno portato sciarpe e bandiere per colorare d'azzurro il "Maradona". Tantissimi sostenitori stanno raggiungendo lo stadio con mezzi pubblici, la linea 1 della metropolitana è presa d'assalto. Sta funzionando anche il piano mobilità disposto dal Comune e che prevede lo stop della circolazione a partire dalle 14 per evitare disagi.