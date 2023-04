Boato a Napoli per il sorpasso dell'Inter sulla Lazio: ora tocca agli azzurri Urla di gioia per le strade della città che ha seguito la sfida tra Inter e Lazio

Urla di gioia per le strade di Napoli per il sorpasso dell'Inter sulla Lazio: mai il capoluogo partenopeo è stato così 'nerazzurro'. In città, è attesa per la partita al Maradona tra Napoli e Salernitana e tutti, al momento, stanno seguendo il match in corso a Milano. La sfida si è chiusa sul 3-1 con una decisiva doppietta di Lautaro.

Partita la maxi area pedonale in città, per le strade solo gente a piedi con bandiere e striscioni. Soprattutto al centro storico, le strade sono completamente occupate dalle persone, in attesa di fare festa, Ora tocca al Napoli: in caso di vittoria sulla Salernitana può esplodere la festa.

Fuochi d'artificio al Maradona

Fuochi d'artificio e lunghi applausi hanno salutato dinanzi allo stadio Maradona di Napoli il pareggio dell'Inter. Lungo le strade intorno all'impianto sportivo sono stati accessi fumogeni azzurri. Poi a mettere al sicuro il risultato ci ha pensato Lautaro. E Napoli ha festeggiato.

Grazie Inter, Napoli ad un passo dallo scudetto

L'Inter batte la Lazio per 3-1 a San Siro nell'anticipo della domenica di Serie A e in virtù di questo risultato ora al Napoli basterà battere la Salernitana nel derby in casa in programma alle 15 per vincere il terzo scudetto della sua storia. Al gol di Felipe Anderson al 30' del primo tempo, è seguita la rimonta nerazzurra con il pareggio al 77' di Lautaro Martinez, il gol all'83' del 2-1 di Gosens e ancora Lautaro per la doppietta al 90'.