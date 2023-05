Napoli, a Udine difficile il recupero di Politano in attacco L'attaccante è ancora alle prese con il problema alla caviglia. Out anche Mario Rui

Non era previsto, ma Luciano Spalletti ha voluto concedere un giorno di riposo al Napoli. Il deludente pareggio in casa contro la Salernitana ha rinviato la festa, ma non deve intaccare il morale di una squadra che deve soltanto aspettare lo scudetto aritmetico. Gli allenamenti riprenderanno domani con l'obiettivo di centrare questo obiettivo, ossia ottenere almeno un punto alla Dacia Arena. Ma i partenopei potrebbero vincere il campionato senza giocare, già mercoledì sera, se la Lazio non riuscirà a battere il Sassuolo in casa. Spalletti ha spiegato che l'ultimo chilometro è sempre più difficile, non lesinando qualche critica alla sua squadra.

Poca brillantezza in attacco e qualche distrazione di troppo in difesa. La squadra non è più quella brillante e implacabile di un mese fa, e per questo - considerando il turno infrasettimanale - Spalletti potrebbe optare per qualche cambio mirato. Elmas e Raspadori, ad esempio, sono entrati bene nel match contro la Salernitana, e si candidano per un posto sa titolare. Da valutare ancora Politano, che spera in un difficile recupero: almeno per partire dalla panchina. Non ci sarà Mario Rui, mentre in difesa Ostigard potrebbe diventare la prima alternativa a gara in corso, considerando l'errore di Juan Jesus che ha permesso a Dia di segnare il gol del pareggio al Maradona. Quello che serve, però, è soprattutto mantenere la concentrazione, anche se c'è la consapevolezza che la sconfitta della Lazio e il pari della Juventus hanno di fatto consegnato il terzo titolo agli azzurri.