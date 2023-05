Udinese-Napoli, niente rinvio. Stadio Maradona aperto per seguire la partita Si gioca giovedì alle 20.45, come da programma. In caso di scudetto scattano i piani traffico

Niente rinvio per Udinese-Napoli: si gioca giovedì alle 20.45, come da programma. Questo l'esito del vertice in Prefettura, al quale era presente anche il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi. Confermato il piano traffico già visto domenica, che scatterà mercoledì o giovedì in caso di vittoria dello scudetto aritmetico. Mercoledì il Napoli può vincerlo se la Lazio non batte il Sassuolo. In ogni caso, lo stadio Maradona sarà aperto giovedì sera con maxi schermo per consentire ai tifosi di festeggiare allo stadio. L'ingresso sarà a pagamento, con un costo di 5 euro che sarà devoluto in beneficenza. All'interno dell'impianto di Fuorigrotta saranno montati più maxischermi.