Napoli, dopo l'Udinese la squadra non rientrerà a Capodichino Lo scudetto aritmetico potrebbe arrivare già stasera, oppure domani alla Dacia Arena

Definito il programma per la festa scudetto e il rientro da Udine che non dovrebbe essere a Capodichino e forse neanche giovedì sera, al Napoli non resta che concentrarsi sulla partita della Dacia Arena, tenendo presente che per lo scudetto i conti potrebbero chiudersi già domani sera, se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo all'Olimpico. Tuttavia, Spalletti non si aspetta altri "regali" da Sarri, dopo la sconfitta di San Siro. Per questo la testa deve essere soltanto alla partita del Napoli e a questo ultimo punto da conquistare. La prossima sarà l'ultima giornata in cui la Lazio è teoricamente ancora in corso: anche in caso di vittoria dei biancocelesti basterà un punto agli azzurri per vincere il campionato. In caso di malaugurata sconfitta in Friuli, bisognerà fare questo punto domenica in casa contro la Fiorentina, a quel punto a prescindere dal risultato della Lazio.

Tricolore al 99.9% conquistato, ma sarà fondamentale non sbagliare la partita che dovrebbe finalmente dare il via libera alla festa: definitiva e ufficiale. Gli azzurri sono reduci dal beffardo pareggio contro la Salernitana: la squadra ha creato molto, ma dopo il vantaggio di Olivera non è riuscita a chiudere la partita. A Udine servirà più concretezza. Molto difficile il recupero di Politano, mentre Mario Rui sarà ancora fermo ai box. Spalletti potrebbe optare per qualche cambio, con Raspadori ed Elmas che si candidano per un posto da titolare e ridare freschezza a un Napoli che appare meno brillante del solito.