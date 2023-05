Intanto De Laurentiis si gode lo "scudetto dell'onestà" Staffilata del presidente del Napoli alla Juventus in attesa del terzo scudetto azzurro

Il terzo scudetto: il sogno di tutti i napoletani, si sta per avverare. Manca davvero poco: solo una vittoria della Lazio oggi e una sconfitta a Udine giovedì rimanderebbe ancora una volta la festa. In quel caso, se ne riparlerebbe domenica in casa contro la Fiorentina, quando a quel punto non dipenderà più dalla Lazio. Perché al Napoli, in sostanza, manca un solo punto per la tanto attesa aritmetica. Nulla che abbia impedito i preparativi, ma il popolo azzurro non vede l'ora di dare il via libera definitivo. E dopo la delusione di domenica, sono pronte le celebrazioni-bis.

Gli azzurri giocheranno giovedì sera a Udine, alla Dacia Arena, ma il Maradona aprirà lo stesso le porte ai tifosi. Sarà quasi come giocare in casa, ma gli azzurri di Spalletti non dovranno sbagliare partita. L'Udinese non vive un buon momento, e ottenere almeno un pari non dovrebbe essere un problema. Spalletti proverà a recuperare Politano, che oggi alla ripresa si è parzialmente allenato in gruppo. Scudetto sul campo giovedì, ma scudetto dell'onestà già vinto: è ciò che ha detto chiaramente il presidente Aurelio De Laurentiis