IL PIZZINO SPOT di Urgo: Far pace col gioco Per disintossicarmi dalle stupidaggini italiane il martedì sera l'ho dedicato al calcio inglese

Per disintossicarmi dalle stupidaggini italiane di ogni ordine e grado, il martedì sera l'ho dedicato alla piacevole visione di Arsenal-Chelsea su SKY. Già al minuto 33'40'' l'Arsenal, ora primo in classifica davanti al Manchester City ma con due partite in più, governava sicuro la partita grazie a un secco 3 a 0.

Sarò nostalgico oppure esterofilo, fate voi, ma giocare al calcio senza condizionamenti arbitrali e senza vedere undici "eroici" calciatori in 30 metri o poco più strappare un punto, peraltro inutile, per la loro classifica, mi riappacifica col gioco e con la sua bellezza.