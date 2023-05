Napoli tifa per il Sassuolo, ma Spalletti si concentra solo sull'Udinese Gli azzurri potrebbero vincere lo scudetto già stasera se la Lazio non vince

Arriva il secondo match point scudetto del Napoli: stavolta senza scendere in campo. E' la Lazio, infatti, che questa sera potrebbe consegnare lo scudetto agli azzurri, se non vincerà contro il Sassuolo all'Olimpico. Un pareggio o una sconfitta consegnerebbero la vittoria del campionato alla squadra di Spalletti, a prescindere da come finirà domani alla Dacia Arena. In caso di successo della squadra di Sarri, invece, bisogna aggiornarsi a domani: quando sarà tutto definitivamente nelle mani del Napoli. Sarà sufficiente appena un punto, da centrare nelle prossime partite a partire da Udine, per la tanto attesa aritmetica. Nessuno scoglio insormontabile, anzi: ecco perché la città si prepara a una festa ormai centelinnata e anticipata da settimane.

Via libera stasera o al massimo domani: in ogni caso, lo stadio Maradona è pronto. Anche in caso di scudetto già vinto porte aperte a Fuorigrotta: sold out con i tifosi che vedranno la partita contro l'Udinese su maxischermi e festeggeranno l'atteso tricolore in una notte che entrerà nella storia. Chiaramente non si può escludere lo scenario peggiore: in caso di vittorie della Lazio e dell'Udinese, il Napoli dovrà ulteriormente rimandare il discorso a domenica, quando con la Fiorentina al Maradona servirà il solito punto. Spalletti potrebbe recuperare Politano, che comunque non è al meglio, mentre sarà ancora fuori Mario Rui. Difficile, ma non da escludere, qualche cambio: in particolare, Elmas e Raspadori si candidano per un posto, rispettivamente a centrocampo e in attacco.