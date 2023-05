IL PIZZINO SPOT di Urgo: L'amaro in bocca La festa mancata dopo la sfida con la Salernitana ha lasciato il segno

L'amaro in bocca è una brutta cosa, oltre a essere foriero non infrequentemente di acciacchi e malattie. Ora possiamo metterla come vogliamo, ma così ci siamo svegliati all'indomani della festa mancata contro i salernitani e così rimarremo per un bel po'. È stato proprio un bello scherzo, non c'è che dire, e invece di essere consolati per tanta inopinata delusione, siamo pure stati presi di mira dagli sfottò dei mondi paralleli, che purtroppo non annoverano solo quelli del tifo. In fondo noi che c'entriamo.

Fato, caparbia (granata) ed erronea sicurezza (azzurra) ci hanno fregati.