IL PIZZINO SPOT di Urgo: La pillola va giù A Udine finalmente è arrivato il punto che mancava

Certo la frittata la possiamo rivoltare come vogliamo, resta però la grande delusione per non aver festeggiato quando potevamo e dovevamo. C'è chi ha detto - "durerà di più la festa" - ovvero - "si allungherà solo il godimento" - o ancora - "si è festeggiato comunque", ma io avrei preferito "bruciasse la città" una volta e per sempre, piuttosto che la gioia si consumasse in tanti fuocherelli sparsi.

Ora si doveva fare di necessità virtù e andare a Udine a prendersi quel punto che mancava. Perché se è vero che "con un poco di zucchero la pillola va giù", senza poteva pure tornar su