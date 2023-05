Il Napoli rientra da Udine, ma non atterrerà all'aeroporto di Capodichino Gli azzurri dovrebbero sbarcare a Grazzanise in forma privata per evitare il caos in città

Il Napoli si prepara al rientro da Udine. La squadra ha scelto di non partire nella notte di giovedì: lo farà oggi nel pomeriggio, ma la destinazione è top secret. Non atterrerà all'aeroporto di Capodichino per non bloccare lo scalo e le zone limitrofe, già normalmente congestionate dal traffico. La società ha organizzato un atterraggio altrove: lo scalo dovrebbe essere quello di Grazzanise, in provincia di Caserta. Da lì ci sarà lo spostamento in un pullman "anonimo" fino a Castel Volturno. Il Napoli non renderà noto l'orario per evitare assembramenti di tifosi. Tuttavia, non si esclude nemmeno l'ipotesi Roma, e quindi a Ciampino, anche se la meta più probabile dovrebbe essere appunto Grazzanise.