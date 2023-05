Tutti al "Maradona": c'è la festa scudetto con la Fiorentina Il Napoli campione d'Italia torna in campo dopo la vittoria del tricolore: stadio sold out

Tutti al Maradona: alle 18 c'è la festa scudetto. L'occasione è la partita contro la Fiorentina, che gli azzurri affronteranno da campioni d'Italia. Per la prima volta dopo 33 anni gli azzurri scenderanno in campo nel loro stadio da campioni. Saranno in 54mila a Fuorigrotta, con i biglietti esauriti da tempo. La società prevede celebrazioni sia prima che dopo la partita: i cancelli apriranno dalle 15, quindi ben tre ore prima di quello che si annuncia un altro evento storico. Chiaramente non mancherà il tema sportivo, con la squadra di Spalletti che dovrà fare bella figura nonostante i festeggiamenti e appena un giorno di allenamento, quello della vigilia.