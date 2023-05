Daniele Ciniglio e...gli effetti dello Scudetto su Napoli Il popolare comico napoletano, tifosissimo, è intervenuto in diretta con Ottochannel

Anche Daniele Ciniglio, giovane, popolarissimo e bravo comico napoletano che spopola sui social era ieri a Largo Maradona, ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio al murales di Diego e per vivere l'atmosfera della città in festa con una maglia "chicca": quella in versione Argentina del fu Napoli 2002-2003

Ciniglio si è soffermato con piacere a scambiare qualche battuta durante la diretta di Ottochannel: “Un'emozione incredibile, Diego è sempre nel cuore” E sulla squadra: “C'amm chiavat' tant'è chilli palluni a tutti quanti che non posso dire palle (intese come battute comiche)”.

E alla domanda sugli effetti dello Scudetto su Napoli, visto uno dei suoi sketch sugli effetti di Mare Fuori, risponde: “Eccoli, basta guardare la gente: tutta la città è un effetto dello scudetto”.