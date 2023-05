Kim, pericolo clausola rescissoria: il difensore piace in Premier League Il coreano può partire a luglio: lo seguono Manchester United e Chelsea

Kim Min-Jae è sempre più vicino alla Premier League. Si parla ormai di uno stipendio superiore ai 6 milioni di euro, cifre irraggiungibili per la Serie A. Per la precisione sono le squadre di Manchester ad animare l’asta sull’ingaggio ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, su di lui c'è anche il Chelsea. I tempi per la clausola coincidono con la prima metà di luglio, ma è molto probabile che la partita si giochi ben prima.