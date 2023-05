IL PIZZINO SPOT di Urgo: lotta greco-romana Il lapsus di Stramaccioni e l'arbitraggio di Maresca

Andrea Stramaccioni, voce tecnica di Roma-Inter, intorno al 60esimo, errando, ha (giustamente) definito quella partita "molto agonista".

Premesso che la sfida dell'Olimpico è stata un trionfo di falli, proteste, mazzate e simulazioni indegne tanto dell'alta classifica in cui le due formazioni stazionano quanto delle semifinali di coppe europee a cui sono pur con merito giunte entrambe e premesso che l'arbitro Maresca - napoletano e buono - ha arbitrato in modo indegno per larghi tratti del match, più che calcio è stata lotta greco-romana (l'agone), di tecnica solo sprazzi (interisti).