Spalletti e De Laurentiis verso l'incontro per il futuro Il Napoli riprende oggi gli allenamenti: domenica c'è il Monza in trasferta

Un po' di respiro dopo gli intensi cinque giorni in cui il Napoli ha festeggiato lo scudetto conquistato a Udine. Le celebrazioni, di fatto, sono proseguite senza sosta: trovando il culmine domenica nella grande festa del Maradona, prima e dopo la vittoria contro la Fiorentina. E va dato merito agli azzurri di aver centrato il risultato pieno con appena un giorno di allenamento e diverse notti insonni. E' proprio questo l'obiettivo dell'allenatore azzurro: onorare il campionato provando a superare il record dei 91 punti in classifica del 2018 e aiutare Victor Osimhen a vincere la classifica dei cannonieri.

Per farlo, Spalletti utilizzerà maggiormente i giocatori meno impiegati, proseguendo con le rotazioni già viste domenica al Maradona. Dopo la sbornia di domenica due giorni di relax per tutti. Sia Spalletti che De Laurentiis hanno lasciato Napoli, ma il tecnico è pronto a rientrare: domani ci sarà la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Monza di domenica pomeriggio. C'è apprensione per le condizioni di Lozano: il problema al ginocchio accusato domenica preoccupa lo staff azzurro. Sempre domani sarà sottoposto a esami: si spera di evitare la lesione, ma c'è il rischio che il messicano possa fermarsi a lungo. Sul fronte del futuro sembra vicino l'addio del ds Giuntoli, mentre Spalletti incontrerà De Laurentiis per provare a prolungare il contratto.