IL PIZZINO SPOT di Urgo: La nemesi azzurra I granata dopo la grande impresa ha rimediato un (altro) pareggio con la Fiorentina e un ko a Empoli

Evidentemente questo voleva il destino. L'armata granata - nulla a che vedere con la progenie del Grande Torino - tanto osannata in patria per il punticino rimediato in Napoli-Salernitana da autorizzare i suoi ultrà a diffidare chiunque a festeggiare l'inevitabile scudetto del Napoli, dopo la "grande impresa" ha rimediato un (altro) pareggio con la Fiorentina e una meritatissima sconfitta con l'Empoli. Oibò, un'altra squadra d'azzurro vestita? E se fosse una nemesi, per ricordare a tutti che qualunque sia il risultato conta la sportività. Che, guarda caso, arriva sempre dopo.