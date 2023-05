IL PIZZINO SPOT di Urgo: Napoli City Il Manchester City che ha impattato al Bernabeu contro il Real Madrid ha ricordato il Napoli

Il Manchester City che ha impattato al Bernabeu contro il Real Madrid nella semifinale di andata di Champions League mi ha ricordato in modo impressionante - spero non sia un'eresia per qualcuno - il Napoli di questa felice stagione calcistica. Benchè Meret non vale Ederson, Kim però surclassa Dias, Akanji e Walker non sono superiori a Di Lorenzo e Olivera e il centrocampo assomiglia a quello partenopeo ma Lobotka è irraggiungibile per il pur bravo Gündogan. Di diverso c'è solo che gli azzurri giocano avendo come fine Osimhen, mentre per gli inglesi Halland è poco più di un'opzione.