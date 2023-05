Futuro Napoli, i tifosi si fidano di De Laurentiis In bilico Spalletti, Osimhen, Kim e soprattutto il ds Cristiano Giuntoli

Tra campo e futuro: il Napoli è tornato al lavoro per preparare la trasferta di domenica pomeriggio in casa del Monza. Lo scudetto è vinto e le feste, per ora, sono archiviate. Si attende la fine del campionato per la consegna del trofeo ufficiale da parte della Lega di Serie A, e sarà l'occasione per celebrare ancora lo storico terzo tricolore. Nel frattempo l'obiettivo degli azzurri è provare a superare il record di punti in campionato, 91, e di aiutare Osimhen a vincere la classifica cannonieri, che comanda con 23 gol.

Ma a tenere banco sono le voci sul futuro di alcuni grandi protagonisti: dal nigeriano a Spalletti, passando per Kim e Giuntoli. E proprio il direttore sportivo sembra il maggiore candidato all'addio: per lui si parla di un clamoroso passaggio alla Juventus. I tifosi, però, non sembrano turbati più di tanto dall'idea di perdere l'uomo che ha portato a Napoli Kvaratskhelia, Kim e gli altri protagonisti della cavalcata.