"I campioni del grande Napoli": esce il libro del terzo scudetto Da oggi nelle librerie. Scritto da Dario Sarnataro e Giampaolo Matarazzo

Osimhen, Kvaratskhelia, Kim, Lobotka, Di Lorenzo, Spalletti, De Laurentiis e tutti gli altri protagonisti del terzo scudetto del Napoli.

Dopo la vittoria del titolo italiano, è uscito ed è in libreria da oggi, 11 maggio, "I campioni del grande Napoli" (384 pagine, prezzo 9,90 euro, edizioni Newton Compton) scritto da Dario Sarnataro e da Giampaolo Materazzo, una galleria di ritratti dei campioni d'Italia, il racconto delle partite, le gesta, i retroscena e le dichiarazioni di tutti gli eroi dello scudetto, da Osimhen a Kvaratskhelia, da Kim e Lobotka sino a Di Lorenzo, Anguissa, Spalletti, De Laurentiis e a tutti gli altri protagonisti dell'annata straordinaria del Napoli.

Il tutto corredato da esclusive illustrazioni. Insieme ai campioni d'Italia ci sono anche i ritratti di tutte le leggende del Napoli dal 1926 ad oggi: Maradona, Careca, Jeppson, Sallustro, Pesaola, Vinicio, Altafini, Lavezzi, Cavani, Hamšík, Insigne, Higuain, Mertens e molti altri, compresi i dirigenti e gli allenatori più importanti della storia di 97 anni del Napoli.

«Siamo tornati, nove anni dopo. La storia ce lo ha imposto per raccontare la gloria sportiva che e` di nuovo qui, per trasferire emozioni e gesta, colpi di genio e racconti che resteranno nel cuore di tutti i tifosi del Napoli. Siamo tornati per raccontare il terzo scudetto!», così scrivono gli autori nell’introduzione al volume, che fa parte della Collana Grandi Manuali Newton

Un libro che non può mancare nella biblioteca di ogni tifoso del Napoli: da oggi, dunque, è in tutte le librerie d’Italia, nei principali store online (anche nella versione e-book a 5,99 euro) e nelle altre rivendite sarà dunque disponibile I campioni del grande Napoli, dalla fondazione al Terzo scudetto.