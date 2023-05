IL PIZZINO SPOT di Urgo: E Pioli protesta Con un VAR (ancora) favorevole, che non fa espellere (di nuovo) Krunic e non assegna tre rigori

Milan-Inter, il derby della semifinale di Champions League tanto rimpianta dal Napoli, è stata una sofferenza per la squadra rossonera, che ha finalmente scoperto cosa si prova a non avere a disposizione il suo giocatore più forte e rappresentativo - quello che da solo scrive antefatto ed epilogo del match - e un arbitro remissivo e compiacente. E tutto ciò con un VAR (ancora) favorevole, che non fa espellere (di nuovo) Krunic e non assegna tre rigori all'Inter - uno (che c'era) lo revoca e un altro per fallo di mano in area manco lo vede. Eppure Pioli (come sempre) protesta.