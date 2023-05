Rinnovo Spalletti: si lavora a un contratto di due anni Presto l'incontro tra l'allenatore e il presidente De Laurentiis: l'intesa sarebbe vicina

Tra una cena e l'altra, per tenere il gruppo unito anche nella prossima stagione. Mercoledì quella tra i giocatori, allenatore e staff, organizzata dal vice presidente Edoardo De Laurentiis. Nei prossimi giorni un altro appuntamento, questa volta tra Spalletti e il presidente Aurelio. L'obiettivo è proseguire con il tecnico di Certaldo, non soddisfatto del rinnovo automatico inserito nel suo contratto. Con una PEC De Laurentiis ha prolungato l'accordo per un altro anno, ma al tecnico questa soluzione burocratica non ha fatto piacere. Chiede, probabilmente, un accordo ex novo per una collaborazione pluriennale e non si esclude la richiesta di un adeguamento dell'ingaggio.

Spalletti è l'allenatore meno pagato tra le big, e dopo lo scudetto e la valorizzazione della rosa si aspetta quantomeno una gratificazione. Distanze che non sembrano incolmabili, mentre sarà più difficile trattenere il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. E' tentato dalla Juventus, e nonostante abbia un altro anno di contratto vorrebbe essere liberato. Ma i problemi di De Laurentiis non finiscono qui: Kim ha una clausola rescissoria e piace al Manchester United, mentre anche Osimhen è ambito in Premier League. Non sarà semplice trattenere tutti. Intanto la squadra prosegue la preparazione in vista del match di domenica, quando alle 15 gli azzurri giocheranno in trasferta a Monza.