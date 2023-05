De Laurentiis-Spalletti, la cena per il rinnovo porta un nuovo contratto Per l'allenatore accordo biennale con cospicuo aumento dello stipendio

Feste e cene scudetto da smaltire, ma per Luciano Spalletti ne resta ancora una: altrettanto importante. Quella con il presidente Aurelio De Laurentiis: sarà decisiva per il futuro dell'allenatore. Non sembrano esserci nubi all'orizzonte: il toscano si aspetta un nuovo contratto ex novo, della durata di almeno due anni per aprire un nuovo ciclo. Inoltre, dopo lo scudetto e la valorizzazione della rosa vorrebbe una gratificazione economica. Ad oggi, con i suoi 2.7 milioni di ingaggio a stagione, è l'allenatore meno pagato delle big, compresa la Lazio di Sarri. Non sembrano esserci dubbi: De Laurentiis dovrebbe accontentarlo.

Dopo aver di fatto perso il ds Cristiano Giuntoli, che dovrebbe andar via per approdare alla Juventus, il presidente vuole stoppare sul nascere altre partenze eccellenti, anche se non sarà facile trattenere il difensore Kim, sul quale pende una clausola rescissoria da 60 milioni che fa gola al Manchester United. Intanto ieri si era parlato di un via libera per i tifosi del Napoli nella trasferta di Monza, ma in realtà nulla sembra essere cambiato. Situazione che resta confusionaria, visto che il Napoli aveva dato il via alle procedure di rimborso, con molti sostenitori che hanno annullato viaggio e albergo.