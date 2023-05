Napoli, Spalletti: "Il rinnovo? Tutto molto chiaro, ma parlerà la società" Conferenza stampa per il tecnico alla vigilia della gara con il Monza (domani ore 15)

In casa Napoli è la vigilia della gara contro il Monza, in programma domani alle 15 all'U-Power Stadium, ma l'ambiente azzurro attendeva novità sul futuro del tecnico e nelle ultime ore la riunione tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis ha rafforzato l'idea che già filtrava. Il rinnovo prende sempre più forma.

Contratto nuovo per un ciclo di ripartenza dopo il titolo

“Quanto venuto fuori è molto chiaro, ma è giusto che i dettagli siano presentati dalla società quando lo riterrà opportuno”, così Spalletti si è espresso in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Napoli. “Non posso passare avanti e tutte le domande sull'argomento avranno la stessa risposta, ne parlerà la società quando vorrà per correttezza”. Nei fatti, arriva un nuovo segnale che supera anche l'iniziale polemica nata dalla clausola esercitata e comunicata dal club. La prospettiva è quella di un contratto nuovo, di un biennale per ribaltare il ciclo aperto nel 2021 e che rivede anche l'aspetto economico.

L'obiettivo di chiudere al massimo

Per Spalletti c'è però il Monza e l'ambizione di chiudere il campionato superando i 91 punti ottenuti dal Napoli con Maurizio Sarri e che non furono utili per conquistare lo Scudetto nel 2018. “Bisogna giocarsi le gare, è lì che ritroviamo iquello che siamo e l'affetto degli sportivi. - ha aggiunto Spalletti - Avremo la passione dei nostri tifosi ovunque e dovremo far bene per loro. C'è da alternare la festa al buon calcio e il segnale giusto è arrivato contro la Fiorentina. Dopo due notti di festeggiamenti tutti si aspettavano una squadra priva della giusta carica e così non è stato".