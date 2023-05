IL PIZZINO SPOT di Urgo: calcoli da veterinari Le feste a Napoli e Salerno, questione di numeri

TuttoSalernitana, portale di riferimento dei tifosi granata, ha scritto: "È possibile, dunque, che si festeggerà "sul divano", visto che qui Prefetti e Questura non spostano le partite per ordine pubblico come giusto che sia".

Mi rendo conto che nella bella Salerno una salvezza vale come uno scudetto a Napoli, ma pur dopo aver fatto le debite proporzioni mi chiedo se chi scrive queste cose sia dotato o meno di un senso critico e se sappia far di conto.

Una cosa è gestire quattro gatti e un'altra quando i gatti diventano un milione. Calcoli da veterinari, mi rendo conto.