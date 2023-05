De Laurentiis incontra anche i giocatori: fissato il premio scudetto Il presidente a colloquio con Di Lorenzo. Pronta anche la tournèe in Corea del sud

Venerdì sera Aurelio De Laurentiis ha incontrato Luciano Spalletti per il nuovo contratto, il giorno dopo invece, ieri, si è visto con il suo capitano, Giovanni Di Lorenzo, e una delegazione di calciatori per discutere di alcune tematiche. Quali? Lo specifica oggi in edicola il Corriere dello Sport:

“A proposito del capitano: ieri ha guidato una delegazione della squadra all’Hotel Britannique nel corso di un incontro andato in scena con De Laurentiis. Da un lato il presidente e dall’altro Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Zielinski e Meret. Le parti hanno discusso dei premi, a cominciare dal premio scudetto e poi della tournée in Corea, a casa di Kim, in programma subito dopo la fine del campionato. Scene di fine stagione. Ma questa volta con lo scudetto sulle maglie”.