Osimhen, caccia al gol: l'unico intoccabile della formazione del Napoli L'attaccante all'inseguimento del titolo di capocannoniere per l'accoppiata con lo scudetto

Victor Osimhen non andrà ai box e sarà confermato titolare oggi contro il Monza, anche per sfatare un tanù. Quale? Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Il cannibale non si ferma. Nel Napoli post scudetto Luciano Spalletti sta dando spazio a chi ha giocato meno, con una sola eccezione: Victor Osimhen. Il nigeriano è motivatissimo a inseguire altri gol per vincere la classifica cannonieri e la squadra sta mettendosi a disposizione del suo leader per aiutarlo in questa impresa che dal 2009 non ha più centrato nessun attaccante. E cioè che il cannoniere di A vinca pure lo scudetto. L’ultima volta è di Zlatan Ibrahimovic quando giocava nell’Inter. Ora Victor, che ha 4 gol di vantaggio su Lautaro, può realizzare la doppietta che non riuscì a Napoli nemmeno a Maradona, che vinse due campionati (1987 e ‘90) e una classifica cannonieri (1988) ma non contemporaneamente".