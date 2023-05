Spalletti: "La città di Napoli ha insegnato come si festeggia lo scudetto" L'allenatore ha ricevuto il Premio Bulgarelli 2023 come miglior tecnico della Serie A

Ancora premi, ancora riconoscimenti: stavolta è toccato a l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, che a Bologna ha ricevuto il premio Bulgarelli 2023 come miglior allenatore di serie A. «Bisogna sostituire i calciatori forti con altrettanti calciatori forti. Sono arrivati gli sconosciuti, ma ci sono i video, ci sono le notizie ci si informa - ha detto La parte maggiore la fa il direttore Giuntoli che ha gran qualità nel farlo". Poi sul suo Napoli campione ha detto: "Abbiamo lavorato con la massima disciplina, la massima disponibilità di tempo. Poi pian piano si va a creare un sistema di gioco, a credere in qualcosa di condiviso. E' un lavorare in maniera seria che porta al risultato finale".

Spalletti ha parlato anche della festa della città: "Napoli - ha detto - ha insegnato come festeggiare uno Scudetto, ha insegnato come far partecipare tutti alla gioia di un'altra squadra. Napoli ci ha insegnato che la gioia, l'allegria e la felicità non hanno confine". Sul premio Bulgarelli, Spalletti ha detto: "Ricevere questo premio nell'anno in cui il Napoli è diventato campione d'Italia, al grido di 'Tutto per lei', per me assume un'importanza particolare». Importante riconoscimento anche per il ds Giuntoli, che sempre oggi ha ricevuto il Premio Maestrelli come migliore direttore sportivo.