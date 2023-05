Zazzaroni: "Spalletti resta, ma ha bisogno di garanzie tecniche" Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, a Ottochannel alla Domenica Azzurra

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21: «L'eliminazione dalla Champions la macchia della stagione? Non direi così, c'è stata una sorta di nemesi, il Napoli ha giocato le due gare con il Milan senza Osimhen e senza altri infortunati. Allo stesso modo il Milan senza Leao ha perso con l'Inter. La verità è che senza i giocatori forti è difficile vincere le partite. Non tutti gli anni può uscire la mandrakata, non sempre puoi fare colpi di mercato eccellenti: quest'anno è andata bene e siamo felici. Sostengo questo perchè i calciatori sono più importanti degli allenatori. Certo, Spalletti è molto importante nel Napoli e ha fatto girare al meglio la squadra. Ma lo stesso Pioli, che ha vinto lo scudetto nel 2022, con le seconde linee non ha mai vinto. Spalletti, restando, diventa il garante anche dei tifosi, le garanzie tecniche deve ottenerle lui, quest'anno ha centrato un trionfo assoluto, ha fatto cose meravigliose col Napoli, però ripetersi non è facile. Capisco chi dice che dovrebbe andare via, rischia tantissimo perchè il livello delle aspettative si alza moltissimo, però se Spalletti avrà garanzie tecniche magari questo rischio si riduce al minimo. L'addio di Giuntoli? Dopo 8 anni ci sta che possa voler andare da altri parti, i dirigenti per sempre non esistono. Se pensa che può crescere alla Juventus può starci, dopo un ciclo di 8 anni è legittimo lasciare. Il Napoli ha una squadra di osservatori eccezionale, se resta e arriva un ds capace di reggere tutti gli scossoni che ci sono a Napoli credo che il club avrà pochi problemi. Devi fare le scelte giuste, ma non esistono insostituibili. Il garante, ripeto, è Spalletti che credo stia attendendo prima di ufficializzare la sua conferma perchè vuole garanzie tecniche. Chi non cederei tra Kim e Osimhen? Il sudcoreano ha avuto un rendimento strepitoso, Osimhen però ha fatto la differenza, sono tutti e due molto importanti, ma un buon difensore centrale magari in giro lo trovi, un attaccante che segna 30 gol invece è difficile da trovare. In ogni caso se dovessero andare via il Napoli comunque dovrebbe acquistare due calciatori importanti, inserendoli in una struttura di squadra forte. In questo non dovrebbe avere troppi problemi»