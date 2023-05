Napoli, la festa scudetto di fine campionato solo allo stadio Le piazze saranno aperti ai tifosi, ma soltanto per i maxischermi collegati con lo stadio

Le feste scudetto del Napoli non sono ancora archiviate: in attesa che la squadra riprenda la preparazione domani in vista della sfida contro l'Inter di domenica, in città si lavora per organizzare la celebrazione ufficiale del tricolore, prevista per l'ultima giornata di campionato. Al "Maradona" arriverà la Sampdoria, e ci sarà la consegna del trofeo ufficiale dello scudetto da parte del presidente della Lega di Serie A. Sarà l'occasione, quindi, per dare il via all'ennesima festa: la seconda allo stadio di Fuorigrotta dopo quella del 7 maggio in occasione della partita contro la Fiorentina. Tuttavia, sull'evento ci sono ancora molte incertezze: la prima riguarda la data, visto che il Napoli potrebbe chiedere di anticipare la partita al 2 o al 3 giugno.

Gli azzurri, infatti, devono partire per la Corea del Sud, dove è organizzata una tournèe con due amichevoli, che dovrebbe cominciare il 6 giugno e terminare il giorno 11. A quel punto l'anticipo della gara contro la Samp renderebbe più comoda la partenza per il lungo viaggio. E a quanto pare il presidente De Laurentiis preferirebbe limitare l'ultima festa scudetto al solo stadio Maradona, mentre il sindaco Gaetano Manfredi vorrebbe confermare il progetto iniziale, vale a dire di portare la squadra nelle piazza, coinvolgendo anche le periferie e la provincia. Probabilmente si arriverà a un compromesso, con l'installazione nelle piazze di maxi schermi che permetteranno di seguire la festa del Maradona anche ai tifosi che non potranno essere allo stadio. E infine non va dimenticato il concerto con più date di Gigi D'Alessio a piazza Plebiscito, previsto proprio nel week end del 4 giugno.