IL PIZZINO SPOT di Urgo: Tutta una siesta La sconfitta con il Monza proprio non ci è andata giù

Ammettiamolo pure, non è piaciuta a me come a tutti quelli che (in apparenza) l'avevano presa con filosofia. La sconfitta con il Monza proprio non ci è andata giù e si è subito sublimato il bieco dolore con i processi. L'indomani solo facce scure, teste chine e guai a proferire parola sull'argomento. Certo le giustificazioni c'erano tutte, ma se andavano bene alle nostre menti, non bastavano neanche un po' ai nostri cuori. Gli esperimenti avevano fallito. Bereszynski si era (ancora) confermato inadatto come sostituto di Di Lorenzo. Per il resto era tutta una siesta. Pure meritata.