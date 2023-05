Napoli, De Laurentiis prepara le "grandi manovre" a centrocampo Demme e Ndombele andranno via, in bilico Zielinski e Gaetano: piacciono tre profili

Per la fine del campionato mancano altre tre giornate, per pianificare il futuro c'è ancora tempo. Ma la certezza è che anche questo mercato estivo, proprio come lo scorso anno, sarà particolarmente intenso. Saranno tanti, infatti, i movimenti in casa Napoli: sia in entrata che in uscita. Diversi i partenti, e di conseguenza gli arrivi per rimpiazzarli. Tanti, invece, i calciatori in bilico. Spalletti si preparerà a salutare Ndombele e Bereszynski, che non saranno riscattati dopo i rispettivi prestiti. Altro il costo del francese, mentre il polacco ex Sampdoria è stata solo una comparsa. Dovrebbero salutare anche Zerbin e Zedadka, pronti a fare esperienza altrove. Destinato alla partenza anche il centrocampista Demme, di fatto mai visto in questa stagione. Sul fronte arrivi ci sono già delle indicazioni chiare: il Napoli è alla ricerca di un vice Di Lorenzo, e quindi un terzino destro.

Altri innesti, probabilmente due, a centrocampo: manca un vince Anguissa e un vice Lobotka. Lavoro per Giuntoli, o se dovesse partire, per il nuovo direttore sportivo. Tanti, infine, i calciatori in bilico, con un futuro ancora da decifrare: Meret, Lozano e Zielinski hanno il contratto in scadenza nel 2024, e bisognerà fare chiarezza sui loro rinnovi, mentre il portiere ha un'opzione per prolungare di un anno. Kim ha una clausola rescissoria che potrebbe scattare da parte di qualche club di Premier League, mentre Osimhen è indubbiamente il pezzo pregiato, anche lui non lontano dalla scadenza, 2025, e che potrebbe desiderare di fare una nuova esperienza in una grande squadra. Da decifrare anche il futuro del giovane Gaetano: centrocampista napoletano di nascita. Spesso elogiato da Spalletti ma utilizzato col contagocce: ad esempio, a Monza zero minuti, nonostante l'allenatore abbia assicurato che gli troverà spazio.