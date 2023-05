Napoli-Inter, sfida tra Osimhen e Lautaro per il titolo di capocannoniere Domanie alle 18 l'ultimo big match stagionale al "Maradona"

Difficile mantenere la concentrazione su un finale di campionato senza grossi stimoli, anche perché attorno al Napoli campione d'Italia impazzano le voci sul futuro. In particolare, quello dell'allenatore Luciano Spalletti è in forte dubbio: voci di un addio del tecnico che ha appena vinto il campionato, a seguito di divergenze con il presidente De Laurentiis. Eppure l'allenatore ha un altro anno di contratto, ma si fa largo l'ipotesi di clamorose dimissioni. Ci sarebbe una penale milionaria a frenare lo scenario più cupo, ma ad oggi regna l'incertezza. Anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in bilico: sarebbe pronto a dire addio per approdare alla Juventus. Ma anche in questo caso c'è un altro anno di contratto, e il dirigente dovrà comunque trovare un accordo col presidente. Intanto, dietro l'angolo c'è l'ultimo big match stagionale: domenica al Maradona arriva l'Inter, reduce dalla finale di Champions League conquistata contro il Milan, che eliminò gli azzurri dalla coppa.

Sarà soprattutto la sfida tra Osimhen e Lautaro Martinez, in lotta per il titolo di capocannoniere, col nigeriano avanti di tre gol sull'argentino. Osimhen è tornato ad allenarsi regolarmente, mentre si è fermato Kvaratskhelia per una botta ricevuta in allenamento: le sue condizioni saranno da valutare Alle 18 ci sarà un Maradona pieno, coi tifosi che chiedono una vittoria dopo la sconfitta a Monza. Comunicati gli orari delle prossime due partite: contro il Bologna in trasferta, domenica 28 maggio, si giocherà alle 15. Mentre il gran finale di stagione al Maradona è previsto domenica 4 giugno, quando prima della festa scudetto promessa da De Laurentiis si giocherà la gara contro la Sampdoria alle 19.