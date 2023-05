IL PIZZINO SPOT di Urgo: Le voci di dentro Cosa succede nello spogliatoio del Napoli: tutti che vogliono andare via?

Le voci di dentro - spogliatoio o società non saprei - mi dicono che invece di godere delle tre partite che restano, è tutto un fuggi fuggi di calciatori e staff tecnico, che pure hanno appena vinto uno scudetto. Napoli è un luogo irripetibile che nessuna prebenda, per quanto lucrosa, può sostituire. Per conferme chiedere a Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens. È quella miscela di aria, azzurro e sole che rende il posto irripetibile. De Laurentiis lo sa ed è per questo che alza una posta che potrebbe però costargli anche molto cara. Ma lui è fatto così.