Di Lorenzo: "Un gol bellissimo, Spalletti per me è stato importante" Il capitano del Napoli è corso ad abbracciare l'allenatore dopo la rete segnata all'Inter

E' stato un gol bellissimo e l'ho voluto dedicare a Spalletti". Giovanni Di Lorenzo ha segnato una rete splendida e anche decisiva per il successo contro l'Inter. "Mi ha dato una palla profonda Frank e ho carcato l'angolo lontano. Mi è andata bene e sono felice perchè ci tenevamo tantissimo a vincere perchè era l'unica squadra che non avevamo superato in campionato" "Sono andato a baciare il mister perchè gli devo tanto e per me è stato molto importante. Spero di poter continuare così. I tifosi meritavano questa gioia e la nostra gioa è tutta per loro"