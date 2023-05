Spalletti sul futuro: "La decisione è presa, non si torna indietro" L'allenatore del Napoli dopo la vittoria sull'Inter lancia segnali evidenti di addio

"Vincere stasera era stimolante ma anche importante per tanti motivi e perchè avevamo di fronte una finalista Champions". Luciano Spalletti commenta l'ennesima vittoria del suo Napoli che ha battuto tutte le 19 squadre di Serie A. "L'impresa conseguita in questo campionato non è figlia di un periodo ma della qualità evidenziata sia stasera che in tutto l'anno"

"Aver battuto l'Inter rafforza i nostri numeri e testimonia di una stagione straordinaria. Abbiamo dimostrato cuore, personalità, mentalità, disponibilità al sacrificio. Questo anche in futuro non ha bisogno di null'altro". "Quello che voglio sottolineare è che nel calcio il possesso palla conta. Lo abbiamo visto quest'anno, perchè le avversarie le fai correre, le fai sbattere e poi puoi imporre la tua idea e la tua qualità".

"Sono d'accordo su chi dice che il calcio è facile da decifrare, ma è anche difficile da organizzare e svolgere. Noi abbiamo puntato tutto sul gruppo, sulla squadra e sulla abnegazione di cercare sempre la soluzione migliore. Stasera abbiamo avuto una una evidenza della qualità di gioco espressa in questa stagione esaltante"

Infine sul futuro: ""Il discorso ormai è definito, non è che si cambia idea tutti i giorni. È un discorso che viene da lontano, stando dentro al lavoro dal mattino alla sera uno matura delle robe perchè c'è da esibire questo spettacolo tutte le volte. Se non sei convinto di dargli tutto quello che merita questa piazza, è giusto fare dei ragionamenti. Si fanno dei ragionamenti e si arriva ad una conclusione e poi si va dritta. Non è che ci sia piovuta addosso".