IL PIZZINO SPOT di Urgo: Sembrava Sarri Le dichiarazioni di Spalletti dopo Napoli-Inter hanno ricordato l'addio dell'ex tecnico

Nella conferenza stampa del dopopartita di Napoli-Inter, Luciano Spalletti ha detto quanto segue: "Il discorso ormai è definito, non è che si cambia idea tutti i giorni. È un discorso che viene da lontano, stando dentro al lavoro dal mattino alla sera uno matura delle robe perchè c'è da esibire questo spettacolo tutte le volte. Se non sei convinto di dargli tutto quello che merita questa piazza, è giusto fare dei ragionamenti. Si fanno dei ragionamenti e si arriva ad una conclusione e poi si va dritta. Non è che ci sia piovuta addosso." Sembrava di sentire Sarri prima dell'addio.